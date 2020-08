Luca Simonetti e Simone Gattuso per il Vadino, un portiere per Soccer Borghetto e Villanovese

Albenga. Tra le società più attive nel calciomercato di quest’estate ci sono Soccer Borghetto, Villanovese e Vadino; quest’ultima per forza di cose, essendo una società neocostituita che deve assemblare un’intera rosa giocatori.

In Promozione, il Soccer Borghetto ha portato a tre i portieri a disposizione di mister Davide Brignoli. Approfittando del fatto che la Loanesi San Francesco ha lasciato liberi i suoi giocatori, i biancorossi hanno preso Florian Metani, portiere leva 2002.

Un altro estremo difensore, e sono tre i numeri 1 in rosa anche per mister Simone Rattalino, si unisce al gruppo della Villanovese. Giocherà con la maglia arancioblù, nel campionato di Seconda Categoria, Fabrizio Scarlata, classe 1982, con una lunga carriera alle spalle: recentemente ha giocato in Loanesi San Francesco e San Filippo Neri.

Due i nuovi arrivi al Vadino, entrambi per la difesa. Si tratta di Luca Simonetti, classe 1998, con un passato nelle giovanili del Savona e dell’Albenga, ha poi giocato con Borghetto e Soccer Borghetto, e di Simone Gattuso, leva 2000, cresciuto nei settori giovanili di Baia Alassio e Albenga, poi al Soccer Borghetto.

Nella foto, da sinistra: Luca Simonetti, il direttore sportivo Loris Giunta, Simone Gattuso