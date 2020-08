Luca Castiglia: un savonese al Modena, vent’anni dopo Ponzo

Carcare. Dopo l’indimenticato Paolo Ponzo, un altro ragazzo della Valbormida indosserà la maglia gialloblù del Modena calcio.

Di Cairo Montenotte, “Paolino” Ponzo, calciatore prematuramente scomparso dopo il ritiro nel 2013 in un evento podistico, legò il proprio nome alla storia della società emiliana, divenendone uno dei protagonisti della doppia promozione dalla Serie C1 fino alla Serie A, disputata nelle due stagioni 2002/2003 e 2003/2004. Complessivamente vi rimase cinque anni, dal 2000 al 2005.

Luca Castiglia, il cui proterario del cartellino resta la Salernitana del presidente Claudio Lotito, si accasa in prestito ai canarini, reduce dall’ultima esperienza al Padova.

Trentunenne (classe 1989), originario di Carcare, è cresciuto calcisticamente in Piemonte, dividendosi tra le giovanili del Torino e quelle della Juventus. Coi bianconeri esordì nel massimo torneo nazionale (2007/2008) con Claudio Ranieri in panchina e anche in Champions League, rilevando il ceco Pavel Nedved nei minuti di recupero in occasione della gara casalinga contro i bielorussi del Bate Borisov.

Seguì una brillante annata al Lanerossi Vicenza in Serie B e dapprima, altra analogia con Ponzo, una fugace esperienza alla Reggiana.

Quindi Spal e quattro stagioni, tra il 2014 e il 2018, sempre in cadetteria nella Pro Vercelli.

Il Modena, fallito due anni fa e ripartito dal campionato interregionale di quarta serie, è ora iscritto nel campionato di Serie C.