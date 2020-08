Loano, si rinnova l’appuntamento col “Giallone di Ferragosto”

Loano. Anche quest’anno torna sui campi loanesi il “Giallone di Ferragosto”, torneo di tennis doppio in notturna, organizzato dalla Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini e che si svolgerà dall’8 al 16 agosto 2020.

Il “Giallone di Ferragosto” è uno storico torneo amatoriale che coinvolge tennisti residenti e tennisti-turisti e ogni anno conta numerosi partecipanti.

La competizione prevede incontri di doppio e le coppie sono formate per sorteggio prima dell’ingresso in campo (la denominazione di torneo “giallo” deriva appunto dal fatto che non si conosce fino all’ultimo chi saranno il proprio compagno e gli avversari).

Gli incontri prenderanno il via alle 19. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì sera presso il circolo o al numero 338.5286806.