Loano, ritrovato il 20enne disperso sul Monte Carmo

Loano. E’ stato ritrovato nella tarda mattinata il ragazzo di 20 anni di cui da questa mattina erano in corso le ricerche sul Monte Carmo.

Il giovane ai soccorritori ha confermato la dinamica già emersa in mattinata: ieri pomeriggio, mentre era a passeggiare nei boschi col fratello, ha deciso di proseguire da solo. Una volta separatosi dal fratello, però, è stato sorpreso dal buio. Il giovane si è ritrovato inoltre con il cellulare scarico. A quel punto, preoccupato dal rischio di perdersi, ha preferito non tornare indietro ma dormire nel bosco e aspettare il mattino per ritornare indietro.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Loano, i carabinieri forestali, il Soccorso Alpino e i volontari.