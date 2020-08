Loano. Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7.45 a Loano in viale Silvio Amico, di fronte allo stadio. Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolte due persone a bordo di uno scooter e un pedone.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e ben 5 ambulanze: due della Croce Bianca di Albenga, una della Bianca di Borgio, una della Bianca di Finale e una della Verde di Finalborgo (a quanto pare le primissime segnalazioni hanno fatto pensare a due incidenti diversi, uno a Loano e l’altro a Boissano: lo schianto infatti è avvenuto quasi al confine tra i due Comuni).

di 7 Galleria fotografica Loano, incidente sulla Sp25









Alla fine sono due le persone trasportate in ospedale, entrambe al Santa Corona, una in codice rosso e l’altra in codice giallo.