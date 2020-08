Loano, guardiano notturno 24enne accoltellato: è caccia al responsabile

Loano. Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato questa notte intorno alle 3.30 a Loano, in corso Roma.

Il giovane, di origine senegalese, stava svolgendo la funzione di guardiano notturno per uno stabilimento balneare quando ha redarguito una persona (forse anch’essa straniera, ma non è ancora accertato) che stava orinando vicino ai lettini. L’uomo, per tutta risposta, lo ha colpito con tre coltellate ed è fuggito.

Uno dei fendenti ha raggiunto il 24enne alla coscia, facendogli perdere molto sangue. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Loano. Il 24enne è stato portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano ora i carabinieri, che stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona.