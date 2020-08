Liguria, i sindacati: “Buona notizia per i poliziotti. Rinnovata politica sindacale del comparto sicurezza e difesa”

Liguria. Una buona notizia per il sindacato e anche per le poliziotte e i poliziotti della Liguria: Siap e Usip avviano un percorso sindacale condiviso sul modello confederale che coinvolge tutto il gruppo dirigente a partire dalle segreterie di base presenti nei luoghi di lavoro provinciali e regionali.

“La Uil Liguria è molto soddisfatta del percorso intrapreso da SIAP e USIP, che diventerà l’unico riferimento della Uil tra le rappresentanze sindacali della polizia di Stato” afferma Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.

“Il confronto affrontato dalle due sigle è stato approfondito e, quindi, trasformato in uno stretto confronto dialettico – conclude Ghini – Un percorso che ha portato a un positivo rinnovamento della politica sindacale nella polizia di Stato e nel comparto della sicurezza, difesa e soccorso pubblico anche sul territorio, per la tutela dei lavoratori del comparto e, certamente, per la condivisione dei valori del sindacalismo democratico e confederale”.