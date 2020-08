Liguria Hockey di nuovo in campo: Carlo Colla ottimista sull’under 14

Savona. La squadra under 14 del Liguria Hockey è tornata in campo nelle scorse giornate per l’Open day di hockey su prato organizzata dal Genova 1980. Una vittoria e tre sconfitte è il bilancio della tornata.

La squadra giovanile, allenata da Carlo Colla, ha ceduto contro entrambe le formazioni schierate dalla squadra di casa: il Genova A si è imposto per 5-0, mentre il Genova B ha vinto per 8-5. Nel terzo match il Liguria ha affrontato il Superba, che ha vinto per 4-2.

La vittoria della squadra savonese è giunta nell’ultimo match: contro l’HC Genova la squadra di Colla ha vinto per 4-1, grazie alle reti di Frangu (4) e Canay.

Carlo Colla, nonostante una sola vittoria nel torneo, si è detto soddisfatto; le altre società, infatti, hanno spesso schierato giocatori di età superiore a quella dell’under 14 del Liguria. La società savonese, inoltre, organizzerà dal 21 al 26 agosto uno stage tecnico per il settore giovanile a Frabosa Soprana.