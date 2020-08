L’Equipe: Circolo Nautico Loano due volte terzo dopo la prima giornata

Loano. La classe L’Equipe, classica deriva giovanile in doppio per velisti Under 12, e nella sua versione Evolution anche per i più grandicelli, conosce un nuovo momento di crescita, raddoppiando gli iscritti rispetto al 2019: a Passignano sul Trasimeno sono ben 29 gli equipaggi iscritti, divisi in 18 L’Equipe Evolution (con piano velico maggiorato) e 11 L’Equipe tradizionali per la categoria Under 12.

Il campionato italiano giovanile doppi L’Equipe/L’Equipe Evolution è organizzato dal Circolo Velico Trasimeno, particolarmente impegnato negli ultimi giorni nell’allestimento di un campionato che vede al primo posto l’attenzione per la sicurezza dei regatanti, degli accompagnatori, dei giudici e di tutti i presenti. Tante sono state le iniziative per poter rispettare le normative anti Covid, tanti i soci che si sono prestati per dare come sempre il loro prezioso contributo per far svolgere nel migliore dei modi la manifestazione, con la consueta ed attenta accoglienza del CVT a tutti i regatanti.

Dopo due giorni di raduno precampionato, tutti con un bel vento teso durante i quali molti equipaggi hanno potuto allenarsi sulle acque del lago Trasimeno in vista delle regate, domenica 30 agosto sono finite le stazze e le operazioni di accoglienza in una mattinata con pioggia e vento forte; solo nel pomeriggio si sono potute disputare regolarmente le prime tre belle prove con una media di vento sui 10-12 nodi.

È stato un avvio combattuto e scoppiettante: la giuria, presieduta da Marcello Montis, è rimasta al lavoro fino a tardi a causa di svariate proteste, molte delle quali per alcuni incroci con collisione, che hanno causato anche avarie per tre imbarcazioni.

La classifica provvisoria dopo tre prove (prima dell’esito delle proteste) vede in testa per L’Equipe Evolution proprio un equipaggio del circolo di casa composto da Yuri Cardinelli e Andrea Fico, che grazie a un ottimo avvio (2-2-1) guidano la classifica, davanti a Giovanni Coluzzi e Giusto Victor (CV Castigliane della Pescaia), mentre al terzo posto ci sono Simone Migliavacca e Giacomo Mario (Circolo Nautico Loano).

Per L’Equipe Under 12 primo leader della classifica è l’equipaggio misto di Francesca Pittalunga e Lorenzo Rolando (CV Ventimigliese), davanti a Michael Ren e Alessandro De Bello (CV Castiglione della Pescaia), terzi Francesco Lucchese e Cecilia Sasso (Circolo Nautico Loano).