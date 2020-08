Le 5 cose principali che ogni trader di Bitcoin deve sapere

L’utilizzo di Bitcoin trading è diventato piuttosto fantasioso in questi giorni, e questo è dovuto alla facilità di accessibilità e anche alle opzioni flessibili che hanno per i clienti. Insieme alla flessibilità, i ruoli di alcuni talenti sono che le persone affrontano durante l’utilizzo di Bitcoin e in questo articolo ne abbiamo scritti alcuni che ti daranno una visione completa di alcune delle cose più importanti che ogni trader di Bitcoin deve capire prima di creare il portafoglio.

Il trading è una delle cose più difficili che molte persone amano fare ma fallisce miseramente a causa della mancanza di comprensione. Ci saranno molte regole e regolamenti rigorosi che ogni settore commerciale avrebbe per loro. Tali norme e regolamenti sarebbero imposti ai clienti al fine di mantenere la sicurezza delle transazioni che avvengono. È importante capire che ci sono molti soldi che vanno in formazione e se non ci sono clausole e condizioni adeguate, allora diventa molto difficile tenere traccia delle transazioni. Siti web come Bitcoin Profit forniranno le opzioni di trading ma devi conoscere le regole prima di iniziare.

I bitcoin non possono essere invertiti.

Una transazione una volta effettuata utilizzando Bitcoin non può mai essere annullata. Quando effettui una transazione in banca, hanno varie opzioni per fermare il pagamento o annullare l’assegno o avviare rimborsi e cose del genere. Quando si tratta di Bitcoin, questa particolare opzione è completamente esclusa. Se hai già trasferito i tuoi fondi sotto forma di Bitcoin a un destinatario, l’unico modo per recuperare denaro o annullare la transazione è richiedere un rimborso dalla fine del destinatario.

Il valore di Bitcoin cambia continuamente ogni minuto

Questa è un’altra cosa importante che ogni trader di bitcoin dovrebbe affrontare quando estrae Bitcoin. Il valore delle criptovalute continua a cambiare ogni secondo ed è altamente volatile. Sebbene ci siano molti rapporti che prevedono il valore della criptovaluta, è altamente impossibile prevedere il prezzo effettivo di un bitcoin durante il trading.

Tutti possono conoscere i dettagli della tua transazione

Nel momento in cui hai il tuo portafoglio Bitcoin, ogni transazione che esegui è visibile al pubblico attraverso la tecnologia blockchain e il libro mastro gestito da questa autorità centrale. L’unica cosa che rimarrà riservata sono i dettagli del tuo portafoglio.

Rende altamente impossibile per le persone effettuare qualsiasi tipo di transazione illegale utilizzando Bitcoin o criptovalute. L’autorità centrale che gestisce queste transazioni sarà in grado di estrarre tutte le informazioni nel caso in cui porti avanti qualsiasi tipo di attività illegale usando i tuoi Bitcoin nel portafoglio. Come commerciante di bitcoin, devi prestare particolare attenzione quando prevedi di vendere o acquistare qualcosa tramite criptovalute o Bitcoin.

Puoi gestire il tuo portafoglio Bitcoin

Come il mercato azionario di borsa, non è necessario investire in alcun tipo di intermediario per gestire il portafoglio Bitcoin. La tecnologia è piuttosto avanzata, ma è facile da usare e sta attirando molti clienti verso di essa solo per questo motivo. Quando assumi intermediari per gestire il tuo account, diventa estremamente costoso gestire le cose. Dato che sei il proprietario del tuo portafoglio Bitcoin, non devi preoccuparti di spendere qualche soldo in più verso il broker o la commissione di intermediazione.

La tecnologia blockchain non è simile alla tecnologia cloud.

È importante capire che la tecnologia blockchain è indipendente dai servizi cloud. La tecnologia cloud e la tecnologia blockchain non hanno alcuna somiglianza. Mentre la tecnologia cloud viene utilizzata per salvare i file, la tecnologia blockchain archivia i dati solo sotto forma di registri. La tecnologia blockchain viene utilizzata nella criptovaluta per mantenere la trasparenza e anche tenere traccia di tutte le transazioni che si verificano tra un venditore e l’acquirente

Queste sono alcune delle cose più importanti che ogni trader di Bitcoin dovrebbe sapere anche prima di iniziare a fare trading utilizzando le criptovalute per la tecnologia blockchain. Raccogliendo conoscenze sulla criptovaluta e sulla valuta digitale, sarai in grado di ottenere maggiori profitti e anche i tuoi acidi aumenterebbero alla fine e marginalmente.