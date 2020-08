Lavoro, le residente protette “Sereni Orizzonti” cercano infermieri e Oss ad Alassio, Borghetto, Calice e Spotorno

Ponente. Il gruppo italiano delle residenze protette Sereni Orizzonti è alla ricerca di nuovo personale sanitario da inserire nelle strutture di Alassio, Borghetto Santo Spirito, Calice Ligure e Spotorno. Infermieri e operatori sociosanitari sono le figure richieste da impiegare nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”, azienda distribuita su tutto il territorio nazionale per la costruzione e la gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti.

I contratti proposti sono di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato oppure in rapporto di libera professione: “Da ormai molto tempo Covid free, le RSA del gruppo si sono aperte dopo diversi mesi a nuovi ingressi e la rinnovata, forte richiesta sul territorio dei nostri servizi sta determinando un significativo aumento dell’offerta di lavoro” afferma Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne di Sereni Orizzonti.

Le posizioni aperte in provincia di Savona riguardano le residenze protette gestite ad Alassio (“Dott. Giacomo Natale”), Borghetto Santo Spirito (“Humanitas”), Calice Ligure (“Villa Alfieri”) e Spotorno (“Opera Pia Siccardi”). I curricula professionali dei candidati possono essere inviati a risorseumane@sereniorizzonti.it.