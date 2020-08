L’Amatori Nuoto Savona protagonista al campionato italiano di categoria

Dopo sei lunghi mesi di sospensione a causa della pandemia Covid-19 sono riprese le gare di nuoto agonistico con il campionato italiano di categoria su base regionale, tenutosi a Genova nella Piscina La Sciorba l’1 e 2 agosto 2020.

Le gare si sono svolte a porte chiuse con ingresso riservato ai soli atleti, tecnici, dirigenti di società, giudici, cronometristi e personale dell’organizzazione.

L’Amatori Nuoto Savona ha ottenuto, come sempre, brillanti risultati:

• Francesco COSTA è arrivato primo nei 200 m Rana e nei 200 m Misti, secondo nei 400 m Misti – Assoluti Maschi.

• Alessandro BOLLA è arrivato terzo nei 200 m Misti – Assoluti Maschi.

• Lorenzo PUGLIARO è arrivato terzo nei 200 m Farfalla – Assoluti Maschi e terzo cat. Juniores nei 100 m Farfalla.

• Alessandro MESTURINI è arrivato primo nei 100 m Dorso e secondo nei 200 m Dorso nella categoria Cadetti.

• Marco PUGLIARO è arrivato terzo nei 400 m Stile Libero e nei 200 Dorso cat. Juniores.

• Carlo CIARLO è arrivato secondo nella cat. R14 nei 200 Dorso.

• Andrea ZANINI è arrivato secondo nella cat. R14 nei 200 m Stile Libero.

Ottimi piazzamenti di VULPETTI Letizia e MASTRASSO Beatrice. Buone le prestazioni di CARREGA Davide, GEMME Benedetta, MAGLIANO Anna, MARTINO Valentina, PINNA Sofia, SANTORO Davide, SCHENA Arianna e VITTALONI Rebecca Mela.

Un plauso va a tutti gli atleti, agli allenatori Nicole CIRILLO e Diego GIACCHINO, nonché ai dirigenti Dario VULPETTI e Felice ZANINI, per l’impegno dimostrato in questo difficile periodo. I pochi allenamenti (svolti nel rispetto delle necessarie regole per la salvaguardia della salute) non hanno fatto perdere l’entusiasmo e lo spirito agonistico che hanno sempre caratterizzato atleti e società.