L’Albenga inizia la preparazione: ecco la rosa a disposizione di mister Grandoni

Albenga. Inizia oggi, martedì 18 agosto, alle ore 16, allo stadio Annibale Riva, la stagione 2020/2021 dell’Asd Albenga 1928.

Tra i calciatori a disposizione di mister Alessandro Grandoni per gli allenamenti di preparazione non ci sarà Paolo Maria Bambino: il portiere classe 1996 nella giornata di oggi sarà sottoposto all’intervento chirurgico alla spalla infortunata, dopodiché inizierà il percorso di riabilitazione verso il ritorno in campo.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati, suddivisi per ruolo. (tra parentesi l’anno di nascita degli “under”).

Portieri: Marco Alberico, Daniel Berruti (2001).

Difensori: Juan Pablo Gargiulo, Gianluca Olivieri, Piergiorgio Barchi (2001), Pablo Andrés Garbini, Francesco Cocito, Gabriele Balleri (2000).

Centrocampisti: Nicholas Costantini, Mateo Gastón Carro Gainza, Divine Fonjock, Lorenzo Gaggero (2002), Matteo Vignola (2002), Mattia Grandoni.

Attaccanti: Gabriele Romano (2002), Simone Lupo, Facundo Agustin Màrquez, Carlo Nardi (2002), Ezequiel Damián Carballo.

In prova: Francesco Brignone (difensore, 2001), Simone Porotto (difensore, 2002), Andrea Zecchino (difensore, 2003), Andrea Di Bella (attaccante, 2001).

Juniores aggregati alla prima squadra: Tommaso Scalvini (portiere, 2003), Michelangelo Giglio (portiere, 2003), Mattia Vescovi (difensore, 2002), Gabriele Beluffi (attaccante, 2003).

Lo staff tecnico.

Allenatore: Alessandro Grandoni.

Allenatore in seconda: David Balleri.

Preparatore atletico: Roberto Santoro.

Preparatore dei portieri: Fabio Garzero.

Medico sociale: Andrea Russo.

Fisioterapisti: Tommaso Finiguerra e Jacopo Fornaroli.

Magazziniere: Agostino Benvenuto.