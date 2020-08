Laigueglia, 139 anni fa la messa celebrata da San Giovanni Bosco

Laigueglia. Oggi, 25 agosto, ricorre l’anniversario della santa Messa celebrata da san Giovanni Bosco nel 1881 presso il santuario di Nostra Signora delle Penne a Laigueglia.

Un edificio di culto di unico valore, anche per la tipicità e originalità dei luoghi. San Giovanni Bosco, all’epoca non ancora istituito santo, aveva scelto Laigueglia e la chiesetta delle Penne come luogo ideale per i suoi ritiri spirituali. Don Bosco, estasiato dall’esperienza mistica, infatti, volle ritornarvi l’anno successivo a fine agosto per un periodo di ritiro spirituale.

Sul libro cassa del santuario, che si trova presso l’Archivio Diocesano, i Massari delle Penne hanno annotato l’importante passaggio di don Bosco e la sua relativa offerta lasciata al Santuario di 50 centesimi. Nella storiografia di don Bosco non si conoscono altri episodi simili nel quale il santo della gioventù lasci un’offerta in denaro.

Nel 2011 è stato posto nella loggia antistante il Santuario un busto bronzeo raffigurante il Santo, benedetto congiuntamente dal Parroco di Laigueglia Arciprete don Danilo Galliani e dal Direttore dell’Istituo Salesiano di Alassio.