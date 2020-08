Lunedì 10 agosto, a coronamento dei festeggiamenti in onore del patrono San Lorenzo, come da copione si sono disputate sul campetto in sintetico di calcio a 5 di Borgata Piavata, nel comune di Murialdo, le due finalissime valide per l’assegnazione della Supercoppa Libertas 2020.

La manifestazione sportiva svoltasi alla presenza di un buon pubblico, rispettando alla lettera i protocolli sanitari Covid-19 previsti, grazie alla collaborazione della Pro Loco e della Polisportiva Murialdo e alla perfetta organizzazione messa a punto dal promoter locale Michele Franco, ha riservato momenti autentici di bel gioco ed emozioni a non finire.

Sul simpatico rettangolino di gioco, si sono dapprima incrociate alle 20.00 per la categoria Junior (due tempi da venti minuti), il prestigioso sodalizio savonese Cantera Torre de Leon (vincitrice della 4ª edizione dello Sfondareti) e la Murialdita (vincente del Torneo delle Stelline) con la netta vittoria dei primi per 8 a 0 grazie ad un’intesa collaudata nel tempo. Miglior giocatore della gara l’imprendibile mancino Gabriele Romano e premio fair play allo svizzero Lorenzo Klemm classe 2003 in vacanza in vallata a cui il responsabile regionale Libertas dott. Felicino Vaniglia ha donato la maglia ufficiale del Cesena.

A seguire per la categoria Senior ha preso il via alle ore 21.00 il match tra Virtus Olioo (prima classificata nella Savona Cup Libertas svoltasi ad Altare) e i Murialdo Boys (prima classificata nel Torneo delle Stelle) che ha tenuto fede alle premesse rimanendo sul piano dell’equilibrio per circa un tempo sino a crollare nella seconda frazione di gara quando i più aitanti giocolieri biancocelesti di Cairo si sono imposti nettamente.

Miglior giocatore l’ottimo Stefano Odella, un portierone di cui si sentirà parlare. Di fatto le due squadre terminate prime potranno prendere parte al prossimo Torneo Interregionale (4 settembre) e alle finali nazionali Libertas di calcio a 5 e a 7 che avranno luogo ad Orosei in Sardegna in data da destinarsi.

Vola sempre più in alto la Libertas del tandem Pizzorno-Vaniglia, il primo riconfermato per acclamazione per il prossimo quadriennio alle recenti elezioni di Albissola Marina. Avanti tutta, nel segno dello sport.