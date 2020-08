La Prima Categoria torna a 64 squadre: ripescata la San Filippo Neri Albenga

Albenga. Nella stagione 2015/2016 e poi, ancora, nelle ultime due annate sportive, ovvero 2018/2019 e 2019/2020, la Prima Categoria ligure aveva avuto un organico ridotto a 60 squadre.

Nella stagione 2020/2021 torna al format previsto, con 64 squadre che verranno suddivise in quattro gironi. Il campionato avrà inizio sabato 3 e domenica 4 ottobre.

La composizione dei gironi e le modalità di svolgimento saranno pubblicati su un prossimo comunicato ufficiale.

Hanno rinunciato Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Valle 2015 e Sarzana. Inoltre A Ciassetta ha chiesto di essere iscritta alla Seconda Categoria.

Sono state ripescate in Prima Categoria cinque squadre: Pieve Ligure, San Filippo Neri Albenga, Santerenzina, Masone, Ceparana. Se la Tarros Sarzanese sarà ripescata in Promozione, salirà in Prima Categoria l’Oneglia.

Nell’attesa di sapere come verranno suddivise in quattro gironi da sedici, ecco le sessantaquattro partecipanti alla prossima Prima Categoria: Anpi Sport E. Casassa, Altarese, Apparizione FC, Arcola Garibaldina, Area Calcio Andora, Atletico Argentina, Aurora Calcio, Baia Alassio, Bargagli San Siro, Bolanese, Borghetto, Borgo Foce Magra AF, Borgoratti, Ca De Rissi San Gottardo, Calvarese, Campese, Caperanese, Carlin’s Boys, Casarza Ligure, Castelnovese, Cella, Ceparana, Città di Cogoleto, Cogornese, Corniglianese, Fegino, Intercomunale Beverino, Letimbro, Mallare, Marolacquasanta, Masone, Mignanego, Millesimo, Multedo, Mura Angeli, Nuova Oregina, Olimpia Carcarese, Olimpic 1971, Pegazzano Calcio, Pieve Ligure, Pontelungo, Pra’ FC, Prato, Pro Pontedecimo, Quiliano&Valleggia, Riccò Le Rondini, Riese, Ruentes, Sampierdarenese, San Bernardino Solferino, San Cipriano, San Desiderio, San Filippo Neri Albenga, San Lazzaro Lunense, San Quirico Burlando, Santerenzina, Sori, Speranza, Sporting Club Aurora, Superba, Tarros Sarzanese, Torriglia, Vadese, Vecchiaudace Campomorone.