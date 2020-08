La pallanuoto riparte con la Coppa Italia: un girone si giocherà a Savona

Savona. Dal 7 marzo al 19 settembre. Per sei mesi e mezzo la pallanuoto italiana è rimasta ferma, a causa dell’emergenza sanitaria. Ripartirà con la disputa della prima fase della Coppa Italia maschile.

Le tredici formazioni di Serie A1 sono state suddivise in quattro raggruppamenti, che si terranno in altrettante sedi: Genova, Savona, Ostia e Napoli.

Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno al secondo turno, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre. La final four si disputerà dal 29 al 31 gennaio.

Non è ancora noto se al primo turno della Coppa Italia potrà assistere il pubblico sugli spalti. Dipenderà dal prossimo protocollo della Federnuoto, ma anche dalle disposizioni delle amministrazioni regionali.

I gironi del primo turno, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre.

Girone A (a Genova): Rari Nantes Florentia, Iren Genova Quinto, Pro Recco.

Girone B (a Savona): San Donato Metanopoli Sport, Pallanuoto Trieste, Carige Rari Nantes Savona, Telimar Palermo.

Girone C (ad Ostia): AN Brescia, Roma Nuoto, Lazio Nuoto.

Girone D (a Napoli): CN Posillipo, Rari Nantes Salerno, CC Ortigia.