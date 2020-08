Il 9 agosto 1986 i Queen andarono in scena a Knebworth con il loro ultimo concerto insieme al frontman Freddie Mercury, durante il loro “Magic Tour”, per promuovere l’album “A kind of magic”. La magia e l’energia della musica (non quella dei Queen ma comunque di altissima qualità) faranno da guide in questa strepitosa domenica di eventi in lungo e in largo nella nostra provincia.

A Savona il sorgere del giorno, momento quasi magico e suggestivo, sarà accompagnato dalle note coinvolgenti della musica della verde Irlanda, che risuoneranno grazie ai Birkin Tree Fabio Rinaudo (uilleann pipes), Michel Balatti (flauto traverso irlandese) e Daniele Caronna (violino e chitarra).

A Celle Ligure la grande musica sarà con il concerto “Guitar of Legend”, promosso dall’Assessorato comunale al Turismo: una vera e propria live experience per immergere lo spettatore nelle emozioni che solo la musica sa donare, ripercorrendo le canzoni e i personaggi che hanno infiammano le generazioni dagli anni ’60 ad oggi.

Torna il MondoMare Festival, manifestazione sempre ricca di iniziative che animano le serate di Albisola Superiore. Piazza Scacchiera, sulla passeggiata Eugenio Montale, è sede di varie performance artistiche. Fino a mezzanotte in programma esposizioni ceramiche, esibizioni al tornio, intrattenimento musicale. Comami Musica e Coro Polifonico Città di Albisola Superiore presentano “Silent Choir”, un viaggio sensoriale alla scoperta della musica corale attraverso il suono e l’immagine video, utilizzando auricolari per l’ascolto. Sono in esposizione i lavori del maestro ceramista Francesco Motolese, 14 volte campione del mondo e presente l’anno scorso alla quinta edizione del Master Ceramist.

A Loano torna invece il Mercatino di Antichità e Collezionismo, organizzato dall’associazione culturale e ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati comunali a Commercio e Turismo. Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna” ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Le opere parrocchiali di via Gallesio a Finale Ligure ospitano la mostra personale della fotografa autodidatta Carla Sterla, originaria di Calice Ligure. “Sono scatti di fiori, finestre e qualche interno, le mie sensazioni”, spiega lei stessa. Sterla è specializzata in nature morte e ha fatto la fotografia di copertina per libri noir della Fratelli Frilli Editori di Genova.