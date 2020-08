Lunghissima ed impegnativa come uno sport estremo, ma bellissima, emozionante e ricca di colpi di scena, anche questa volta la Carcare Cup 2020 ha lasciato il segno.

Divenuto oramai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate (specie in Valbormida) il conosciutissimo Torneo 12 ore di calcio a 5 (in questa edizione si sono sforate le 14) ha preso il via sabato 8 agosto intorno alle 20 (ben 16 le squadre partecipanti, per lo più composte da giovani calciatori di zona) ed è finito domenica 9 verso le 10 con la finalissima vinta per 2 a 0 dai forti cairesi dell’A.C.Denti sugli accreditati avversari della Immortal di Mantova. Buoni terzi i Tonici.

Si ci poteva iscrivere in sicurezza visto il servizio offerto dall’Asd Carcare Cup che ha provveduto al rispetto dei protocolli sanitari (spogliatoi chiusi, termo scanner, attestazioni, distanziamenti, disinfezione campo e palloni, locali per lavaggio mani) e all’affiliazione e relativa assicurazione alla Libertas che ha collaborato fattivamente alla buona riuscita dell’evento.

Soddisfatti gli organizzatori Andrea Alloisio e Paolo Alloisio, Marco Zizzini e Samuele Caruso che contano di continuare a creare sul green del Candido Corrent tante altre iniziative. Un omaggio va alla squadra vincente che dopo la Savona Cup Libertas è riuscita ad aggiudicarsi anche questa combattutissima kermesse.

Ecco la formazione dei terribili biancocelesti: Briano, Reverdito, Croce, Moretti, Rizzo, Ogici, Brovida e Bastoni. Arrivederci al prossimo anno, dove questo sarà il team da battere.