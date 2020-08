La Libertas, reginetta calcistica dell’estate 2020: un primo bilancio e alcune doverose precisazioni

È in pieno svolgimento la dinamica ed iperattiva attività promozionale sportiva del conosciutissimo Ente rappresentato a livello regionale ligure dal presidente cav. Roberto Pizzorno.

Mai come in questo difficile momento storico coincidente con la Fase 3 Covid-19 gli sforzi si sono concentrati ed intensificati allo scopo di riempire quel vuoto lasciato dalle attività di federazione.

Nel calcio, e specialmente in quello giovanile, grazie all’opera instancabile del responsabile regionale dott. Felicino Vaniglia (personaggio qualificato e stimato molto noto nell’ambiente del football) si è reso possibile creare eventi ed esibizioni, che hanno raccolto unanimi consensi, dedicate a tutte le categorie.

A farla da padrona è risultata la struttura ludico-motoria Zeronovanta, una vera oasi di pace e relax che ha ospitato ben 7 rassegne quadrangolari (tra cui la 4ª edizione della Savona Cup Libertas Memorial Lelio Speranza) l’ultima delle quali andrà in scena mercoledì 12 e giovedì 13 dedicata alla leva 2009. Nel frattempo anche la 4ª edizione dello Sfondareti ha avuto luogo al Giuan Nasi di via Tissoni grazie alla collaborazione della Veloce Fc e dell’encomiabile promoter Tiziano Esposito.

Lunedì 10 agosto, a Murialdo, nel giorno del Santo Patrono della ridente cittadina, in località Borgata Pivata, presso il campetto a 5 in sintetico si svolgeranno le finali Junior e Senjor della Supercoppa, la vittoria della quale, aprirà le strade per le finali nazionali a 5 e a 7 che quest’anno si svolgeranno ad Orosei in Sadegna.

Tornei Estivi. Sono partite intanto le iscrizioni per il secondo Torneo dell’Amicizia Libertas che si svolgerà dal 31 agosto al 5 settembre sul campo C. Rondoni di via delle Trincee organizzato dalla Open Sport Savona e dedicato alle categorie giovanili che vanno dal 2006 al 2013.

La scorsa edizione erano stati i ragazzi dal 2004 al 2007 a scendere in campo, divisi in due mini tornei da cinque squadre ciascuno e dopo dieci ore di puro divertimento avevano alzato la coppa le squadre dei Rustica, e degli Scugnizzi.

Niente da vedere con la seconda Savona Cup Young 2020 che dopo il successo della prima edizione del 2019 svoltasi sabato 13 luglio e riservata alla categoria primi calci 2010/2011 verrà sicuramente replicata sotto l’attenta regia e la consueta cura del tandem Pizzorno-Vaniglia, sempre vicini allo sport ed al mondo del calcio giovanile.

“Durante questo primo periodo di rinascita a partire dal 15 giugno si può affermare che abbiamo vinto tutti: giocatori, istruttori, allenatori, dirigenti e famiglie. Lo sport unisce, lo sport è partecipazione ed impegno. La Libertas ha nella formazione il suo fiore all’occhiello e promuove ogni manifestazione che abbia come scopo l’attività fisica che viene ritenuta dall’ente una priorità assoluta. Proseguiremo compatti e convinti su questa strada diffidando quanti cerchino slealmente di imitare i nostri format tentando di appropriarsene. Dal comunicato ufficiale: ‘Ribadiamo ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, che la Savona Cup e la Savona Cup Young sono solo ed esclusivamente un’idea, una creazione ed progetto targato Libertas e tali resteranno in futuro continuando ad ampliarsi. Chiunque vorrà stare al nostro fianco come è il caso della Fortezza Savona, della Open Sport Savona e della FD Football Management sarà accolto a braccia aperte. Per altri che vogliano cimentarsi, ciascuno nel proprio settore di competenza, il posto c’è (confidando si stia nella regolarità e soprattutto nella sicurezza): l’importante è che non si usi il nostro marchio e non si copi il nostro brevetto’“.