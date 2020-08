Termina in bellezza la lunga maratona calcistica che ha visto tutte le categorie giovanili giostrare sul green di via Montenotte ad Altare.

È stata proprio inarrestabile ed encomiabile la intrepida marcia della Libertas verso la “ripresa”, un tour de force che non ha avuto mai sosta. per ben tre settimane. In una conclusione a dir poco magica, ancora tanti brividi, ancora un evento azzeccato, ancora una manifestazione apprezzata, ancora tante emozioni in una serata di festa da ricordare e che tanti genitori hanno completamente gradito.

di 10 Galleria fotografica Calcio: la 7ª Rassegna Zeronovanta









In piena Fase 3 si è svolta nei giorni mercoledì 12 e giovedì 13 agosto con grande successo e vasti consensi la settima ed ultima rassegna dedicata questa volta ai validi e motivati ragazzini della leva 2009. All’interno della bellissima struttura ludico-sportiva Zeronovanta dalle 18.30 alle 21.30, si sono incrociati per dar luogo ad una kermesse deprivata di contenuti agonistici quattro gruppi appositamente creati per riempire il vuoto venutosi a creare durante il lock down e colmato da tante gradite sorprese.

Perfetta è risultata l’organizzazione curata nei minimi dettagli dalla Asd FD Football Management del presidente Fabrizio Dotta e dalla sua impeccabile vice Caterina Pera che hanno preso in grande considerazione i parametri e le prescrizioni legati all’emergenza Covid-19 (Coronavirus) coadiuvati nel compito dal qualificato direttore tecnico/sanitario dott. Felicino Vaniglia, uno dei perni dell’appuntamento divenuto seriale . Nel quadrangolare si sono messi in mostra i migliori talenti della categoria.

Alla fine la Cantera Torre de Leon-Circolo Rossoblù guidata dal mister Gabriele Giurintano si è imposta sul lotto delle contendenti, imponendosi sulla seconda Next Generation Samp, al termine di una finalissima da cardiopalma finita 1 a 1 dopo il tempo unico regolamentare di 25 minuti. Lotteria dei rigori apertissima con i gialli canterani che hanno avuto la meglio per 5 a 4 solo ad oltranza. Buoni terzi Sabazia Boys che hanno avuto il sopravvento sulla quarta Macadan.

In una coreografia da sogno gruppi spontanei con slancio e condivisione di intenti hanno aderito al creativo progetto Libertas e con il loro entusiasta supporto hanno fornito quell’entusiasmo che sta alla base del ritorno positivo ottenuto affrontando la kermesse con la speranza di dare un prezioso contributo culturale e morale al percorso di rinascita che ci vede tutti impegnati. Simpatica, suggestiva e ricca di sorprese la cerimonia di premiazione arricchita dai saluti del sindaco Roberto Briano.

Dopo il dovuto riconoscimento all’arbitro Danese Pietro, premi speciali sono andati al giocatore più giovane Pietro Esposito (2010), al più combattivo Nicolò Albezzano, al miglior portiere Vladimir Vincenzi, al miglior attaccante Romeo Giurintano ed infine al giocatore più tecnico Riccardo Cantini (un vero fenomeno in erba) a cui è andata la maglia ufficiale N.10 del Cesena.

Per tutti i buoni sconto della Sport Net di via Nazionale 23 Carcare e per le prime due classificate i cappellini dell’Educamp Coni. Insomma un’altra occasione per lasciarci alle spalle i tempi bui pur continuando a tenere alta la guardia, all’insegna del “Ce la faremo!”, del “Rinasceremo”.

I ringraziamenti della Libertas a nome del presidente provinciale avv, Cristina Anelli, vanno all’amministrazione pubblica, ai gestori dell’impianto e a tutti i partecipanti indistintamente. Un plauso ed una attestazione di merito giunga sincera e riconoscente al responsabile del settore giovanile del Vado Fc Vincenzo Eretta, una vita spesa al fianco dei valori veri dello Sport, che si è prodigato per la buona riuscita dell’intero iter organizzativo. Lo stesso dicasi per il prezioso supporto offerto a livello di segreteria e logistica a Mimmo Tona, anima del Circolo Rossoblù che ha sponsorizzato la squadra vincente. Buon Ferragosto a tutti gli sportivi.