Joshua Mazza si trasferisce in Germania: il saluto dell’Olimpia Carcarese

Carcare. L’Olimpia Carcarese, per questa nuova stagione sportiva che sta per iniziare, ha cambiato numerosi elementi della sua rosa, tra nuovi arrivi e partenti.

Tra i giocatori che non saranno più a disposizione della squadra biancorossa c’è Joshua Gabriel Mazza, difensore classe 2000. Ma non per scelta tecnica della società: il ragazzo andrà a vivere in Germania.

Questo il saluto che gli ha rivolto l’Asd Olimpia Carcarese: “Purtroppo questa stagione non potremo contare su di te, hai deciso di intraprendere una nuova e bellissima avventura: da oggi ti trasferirai in Germania. Siamo sicuri che per te sarà un’esperienza indimenticabile. Ci mancherai tanto, tantissimo non solo sul campo, ma anche fuori… la tua energia e simpatia sono travolgenti. Ma sappiamo che nonostante i tanti chilometri di distanza continuerai a seguirci e a tifare biancorosso. In bocca al lupo Joshua, ti auguriamo il meglio“.