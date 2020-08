IVG Awards, ultime ore per decretare i vincitori: si vota fino alla mezzanotte del 30 agosto

Savona. Meno di tre giorni al termine delle votazioni per gli IVG Awards, l’iniziativa de Il Vostro Giornale che chiede ai lettori di scegliere, con il loro voto, i migliori stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, i migliori bar, le migliori pizzerie e le migliori gelaterie della provincia di Savona.

Dopo le “nomination” (le segnalazioni ricevute sono state 2155), sono 5 i finalisti per ogni categoria. Il 18 agosto è iniziata la fase finale: fino al 30 agosto le prime cinque attività delle cinque categorie si sfidano in un sondaggio. Ricordiamo che è possibile votare una sola volta, selezionando per ogni categoria il proprio vincitore. In caso di votazioni multiple da parte dello stesso utente, viene considerata l’ultima inserita (in questo modo siete liberi, se lo desiderate, di “cambiare idea” inserendo una nuova votazione che invalida la precedente).

Per ogni categoria IVG.it consegnerà il proprio “Award” a chi raggiungerà il primato. Il riconoscimento sarà consegnato durante un evento pubblico, che sarà organizzato da IVG nelle prossime settimane. Ecco i 5 finalisti per ogni categoria, elencati in ordine attuale di classifica.

BAR e PUB – E’ un testa a testa tra il Buffet della Stazione di Cairo Montenotte, (181 voti validi) e La Baracchetta di Savona (164). Più attardati “U Bar de S.Ermo” a Vado Ligure (97), U Tanun du Café di Toirano (96) e lo Snake Bar di Roccavignale (51).

RISTORANTI – Sta prendendo il largo il Pinolo Barz8 di Finale Ligure, votato 177 volte. Dietro è battaglia serrata tra Osteria Scotto di Savona (119), il Boma di Varazze (111), La Staffa di Roccavignale (94) e l’Hostaria del Viale di Albenga (90).

STABILIMENTI BALNEARI – Risultato apertissimo: in testa infatti, a un solo voto di distanza, ci sono Bali Beach di Savona (171) e Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito (170). Più attardati gli altri tre finalisti: Bagni Carla di Pietra Ligure (116), Bagni Torino di Savona (76) e Bagni Aurelia di Pietra Ligure (65).

GELATERIE – Dopo aver letteralmente dominato nella prima fase con percentuali “monstre”, inaspettatamente “U Magu” di Pietra Ligure (ad ora 170 voti) si trova al secondo posto sopravanzata dall’Antico Borgo di Carcare (in testa con 178). Ancora in corsa anche La Baracchetta di Savona (146) e Olepetì di Alassio (141), mentre è ormai fuori dai giochi Il Borgo di Millesimo (39).

PIZZERIE – Plebiscito per Da Nicola di Savona, che ha raccolto 269 voti. A meno di clamorosi colpi di scena sarà vittoria per distacco su Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito (100), Pizzeria Cuore di Savona (87) e il “pizzorante” La Ristoria di Ceriale (53).

Fai votare il tuo locale!

Come nella prima fase, anche in quella finale tutto passa attraverso le vostre scelte e i vostri voti, che incoroneranno i vari vincitori. Come? Molto semplice. Se volete potete scaricare il volantino qui (formato pdf da stampare) da mettere nei vostri locali e favorire il voto di amici e clienti attraverso il “QR code”. Inquadrando il codice con la fotocamera dello smartphone, è possibile raggiungere la scheda di voto del contest e votare direttamente il locale preferito. CLICCA E SCARICA IL VOLANTINO.

Ecco la scheda di voto

Ecco qui la scheda per “la sfida finale”. Per votare è sufficiente inserire un “check” a fianco del locale che ritieni sia il più meritevole.