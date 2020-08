IVG Awards, ora si fa sul serio: al via la votazione finale

Savona. È termina anche la seconda fase fase degli IVG Awards, l’iniziativa de Il Vostro Giornale che chiede ai lettori di scegliere, con il loro voto, i migliori stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, i migliori bar, le migliori pizzerie e le migliori gelaterie della provincia di Savona.

Dopo le “nomination” (le segnalazioni ricevute sono state 2155), sono 5 i finalisti per ogni categoria. E ora, è arrivato il momento di fare sul serio: la palla passa nelle vostre mani, con il via ufficiale alla votazione finale.

Fino al 30 agosto le prime cinque attività delle cinque categorie si sfidano in un sondaggio: per ogni categoria IVG.it consegnerà il proprio “Award” a chi raggiungerà il primato. Il riconoscimento sarà consegnato durante un evento pubblico, che sarà organizzato da IVG nei mesi successivi.

Ecco i 5 finalisti per ogni categoria, che potrete votare a partire da oggi.

BAR e PUB – Ecco i cinque locali finalisti: il Buffet della Stazione di Cairo Montenotte, “U Bar de S.Ermo” a Vado Ligure, lo Snake Bar di Roccavignale, U Tanun du Café di Toirano, La Baracchetta di Savona.

GELATERIE – Le cinque finaliste: “U Magu”, gelateria di Pietra Ligure celebre per le sue cialde decorate, Antico Borgo di Carcare, la pasticceria Il Borgo di Millesimo, Olepetì di Alassio e di nuovo La Baracchetta di Savona.

PIZZERIE – In finale: Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito, Da Nicola di Savona, il “pizzorante” La Ristoria di Ceriale e Pizzeria Cuore di Savona. In questo caso, in base alle votazioni, è stato impossibile attribuire un quinto posto: in finale ci sono solo 4 locali.

RISTORANTI – In finale: il Pinolo Barz8 di Finale Ligure, il Boma di Varazze, l’Hostaria del Viale di Albenga, La Staffa di Roccavignale e Osteria Scotto di Savona.

STABILIMENTI BALNEARI – Gli stabilimenti in finale: i Bagni Carla e i Bagni Aurelia di Pietra Ligure, i Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito, e due di Savona, Bali Beach e i Bagni Torino.

Fai votare il tuo locale!

Come nella prima e seconda fase, anche in quella finale tutto passo attraverso le vostre scelte e i vostri voti, che incoroneranno i vari vincitori. Come? Molto semplice. Se volete potete scaricare il volantino qui (formato pdf da stampare) da mettere nei vostri locali e favorire il voto di amici e clienti attraverso il “QR code”. Inquadrando il codice con la fotocamera dello smartphone, è possibile raggiungere la scheda di voto del contest e votare direttamente il locale preferito. CLICCA E SCARICA IL VOLANTINO.

Ecco la scheda di voto

Ecco qui la scheda per “la sfida finale”. Per votare è sufficiente inserire un “check” a fianco del locale che ritieni sia il più meritevole.