Isola Gallinara, Europa Verde Liguria: “Toti immobile, vuole altro club esclusivo?”

Albenga. “In questi un imprenditore ucraino ha comprato per dieci milioni di euro l’isola Gallinara ad oggi ancora parco regionale. Lo Stato e gli enti locali potrebbero esercitare il diritto di prelazione e portare sotto il governo e la fruibilità pubblica l’isola, magari creare l’area marina protetta prevista da anni e mai attuata.

Cosa vuole fare presidente (speriamo ancora per poco) Toti?”.

“Pensa di creare un altro club esclusivo per pochi intimi e ricchi come vorrebbe fare alla Palmaria? Oppure è possibile pensare ad un parco come strumento per il rilancio del territorio albenganese?”.

“È possibile ampliare i parchi e farne uno strumento del governo del territorio e delle aree interne, per il sostegno alla progettazione degli enti locali e per il ripopolamento delle aree interne”.

“Ci spieghi cosa vuole fare presidente Toti perché noi di Europa Verde Liguria e Demos vorremmo realizzare cosa le abbiamo proposto, ma con lei non crediamo che sia possibile” conclude Europa Verde Liguria.