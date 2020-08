Vendita Isola Gallinara, Ciangherotti: “Regione supporti Albenga per esercitare il diritto di prelazione”

Albenga. “L’Isola Gallinara venduta ad un magnate ucraino? Un’operazione che può essere fermata con un intervento tempestivo della Regione Liguria: l’ente dia un supporto al Comune di Albenga affinché possa esercitare al più presto e senza tentennamenti il diritto di prelazione. Questa è un’occasione unica”. Lo afferma in una nota il consigliere provinciale e comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“La notizia della vendita della Gallinara ad un magnate dell’Europa dell’Est per 10 milioni di euro è sconcertante e lascia l’amaro in bocca ma non tutto è perduto – prosegue – Lo Stato, come la Regione e i Comuni, possono far qualcosa per fermare questa operazione immobiliare e preservare l’isolotto”.

“Un intervento urgente da parte della Regione e del Comune non è solo auspicabile ma necessario perché l’isola venga tutelata e soprattutto resa fruibile ai turisti”, conclude Ciangherotti.