Iren Energia Solare: per la tua casa scegli l’impianto fotovoltaico

Iren Energia Solare è l’offerta fotovoltaico chiavi in mano che ti dà la possibilità di installare nella tua abitazione un impianto fotovoltaico progettato su misura per te.

Se desideri risparmiare sulle tue bollette e soddisfare i tuoi consumi energetici domestici producendo in autonomia energia pulita e sostenibile, Iren Energia Solare è la soluzione più adatta alle tue esigenze.

La nuova offerta Iren per il fotovoltaico

Puoi approfittare degli incentivi per il fotovoltaico e cedere il 50% del valore del bene con lo sconto in fattura. Con Iren è semplice: paghi solo la metà!

Scegliendo la nuova proposta Iren luce gas e servizi avrai a tua disposizione:

Moduli fotovoltaici monocristallini ad altissima efficienza, fino a 20 anni di garanzia;

ad altissima efficienza, fino a 20 anni di garanzia; Inverter top di gamma, fino a 25 anni di garanzia;

Sistemi di accumulo LG, Tesla o Senec;

Wallbox IrenGO.

I moduli fotovoltaici ti forniranno tutta l’energia di cui hai bisogno sfruttando una fonte di energia rinnovabile e non inquinante come quella solare.

In più, grazie alle batterie di accumulo, sarai in grado di conservare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico durante il giorno e non consumata, ottenendo un notevole risparmio sulla bolletta elettrica.

Infine, se hai un’auto elettrica potrai dire addio ai costi di ricarica: con la Wallbox IrenGO integrata ricarichi in maniera facile, sicura e gratuita il tuo veicolo elettrico.

Ma i vantaggi della nuova offerta Iren non finiscono qui. Potrai infatti usufruire di: