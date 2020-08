Iniziano gli incontri di Jan Casella nelle frazioni di Albenga

Ponente. Iniziano domani gli incontri di Jan Casella (Lista Sansa Presidente) nelle frazioni di Albenga e a Vadino. La prima tappa sarà a Leca, domani dalle 17,30 alle 19, in piazza don Bertora.

Martedì, sempre alla stessa ora, toccherà a Bastia, dove giovedì scorso c’è già stata la visita di Jan Casella e Ferruccio Sansa all’azienda agricola Bio Vio.

Sabato 5 settembre, alle 17,30, Casella sarà in via Piave a Vadino.

La settimana successiva si aprirà con l’appuntamento di lunedì 7 settembre a San Fedele, alle 17,30 in via Treves. Martedì 8 settembre sarà la volta di Lusignano in via Riva.

Venerdì 11 settembre, a partire dalle 17,30, ci sarà l’appuntamento con gli abitanti di Salea e Campochesa, organizzato nei pressi dell’ufficio postale di Campochiesa, sulla strada per Albenga. A questo incontro parteciperà anche Alberto Passino, vicesindaco di Albenga.