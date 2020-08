Incursioni abusive nell’hotel Suisse di Alassio: scattano i controlli della Polizia

Alassio. Una vacanza in Riviera, o meglio un weekend. Spesso pochi spiccioli, conservati gelosamente per acquistare drink e simili, e con la prospettiva probabile di dormire all’addiaccio, magari in spiaggia.

Ma qualche giovane turista ad Alassio parer anche essersi spinto oltre, tentando (e riuscendo) ad introdursi in un albergo da tempo chiuso, come testimoniato da numerose segnalazioni di residenti.

Si tratta dell’hotel Suisse, che si affaccia sull’Aurelia dove, in particolare la terrazza esterna è stata utilizzata in qualche occasione come “dormitorio sotto le stelle”, ma non solo.

I controlli eseguiti ieri dalla Polizia di Stato di Alassio hanno evidenziato, per fortuna, l’assenza di atti di vandalismo all’interno, dove non è stato trovato alcun occupante abusivo, ma, allo stesso tempo, sono anche stati trovati segni evidenti di bivacchi, avvenuti presumibilmente nei giorni scorsi.

Gli accessi sono stati nuovamente chiusi e i controlli, anche specifici, si intensificheranno nei prossimi giorni.