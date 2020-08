Incidente sulla A10, auto ribaltata: tre feriti

Andora. E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente verificatosi oggi pomeriggio intorno alle 14.30 sull’autostrada A10 all’altezza di Andora.

Secondo quanto riferito una vettura, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltata sulla corsia in direzione Francia. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, tre della Croce Bianca di Albenga e una della Croce Bianca di Andora.

Tre i feriti, fortunatamente tutti in modo lieve. Sono stati portati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

L’incidente ha causato qualche rallentamento nel tratto, ma la situazione si è risolta dopo poco tempo.