Orco Feglino. Incidente stradale questa mattina sulla A10, nel tratto tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 15, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Nella carambola tra le due vetture entrambi i conducenti alla guida sono rimasti feriti.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale Ligure, il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Dopo le prime cure da parte dei sanitari, i due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non sono in gravi condizioni.

Gli agenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro tra i due mezzi.

Il sinistro autostradale ha provocato code e rallentamenti nel tratto di A10, dove si sta ancora viaggiando ad una sola corsia di marcia in una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze di agosto.

Si attende la rimozione delle due auto incidentate per il ripristino regolare della circolazione sulla A10.