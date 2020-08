Finale Ligure. A seguito del grave incidente nel quale è rimasto ferito il vigile del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, Claudio Bracco, 56 anni, il comando provinciale ha deciso di rinviare la cerimonia prevista per domani presso il comando finalese, nella quale era prevista l’inaugurazione della nuova scultura, realizzata da Mario Nebbiolo, raffigurante il salvataggio di un bambino da parte di un pompiere.

L’evento era in programma per domani, martedì 4 agosto, alle ore 19.00, alla presenza delle autorità civili e militari del savonese.

Dopo l’incidente stradale di questa mattina, il comando provinciale dei vigili del fuoco, in segno di solidarietà per il collega ferito e per la sua famiglia, ha deciso di rinviare l’inaugurazione.