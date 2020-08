Incidente auto-scooter a Ceriale: ragazza di 20 anni in ospedale con un trauma cranico

Ceriale. Incidente stradale, questa mattina, una manciata di minuti prima delle 11, a Ceriale. Il sinistro si è verificato in via Torino e, stando a quanto riferito, ha visto coinvolti un’auto ed uno scooter, guidato da una ragazza di circa 20 anni.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma quel che è certo è che la giovane, centrata dalla vettura, è stata sbalzata dalla sella del mezzo a due ruote, impattando violentemente contro l’asfalto e riportando un trauma cranico, per fortuna lieve, e diverse escoriazioni.

Sul posto, due ambulanze della croce bianca di Borghetto e della Rossa di Ceriale. La giovane è stata trasporta in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo. Ferita lieve ad una mano per il conducente della macchina.