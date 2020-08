Incidente ad Alassio: ferito un 17enne

Alassio. Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito questa sera intorno alle 22.10 in un incidente stradale in via Pera ad Alassio.

Il ragazzo era a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto l’impatto con un’auto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Alassio che ha portato il 17enne in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.