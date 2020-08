Cairo Montenotte. Inagibile la chiesa di San Lorenzo a Cairo Montenotte dopo lo spaventoso incendio di ieri che è stato domato solo a tarda notte, così questa mattina la Santa Messa di Ferragosto è stata celebrata nel cinema-teatro Osvaldo Chebello.

Una celebrazione particolare e toccante quella di don Mirco, che non ha potuto trattenere le lacrime e l’emozione per quanto accaduto alla parrocchia cairese: “Quando ci viene a mancare la nostra casa, la casa del Signore, è dura, durissima… E’ un momento delicato e difficile” ha detto nella sua omelia di oggi davanti ai fedeli.

di 15 Galleria fotografica Incendio nella chiesa di Cairo: il day after









“Proprio ora mi sento di trasmettere il messaggio di Papa Francesco, ‘rivolgiamo al Bene tutto quello che ci succede’: solo la fede e lo spirito ci possono guidare e superare questo momento, vivendo in comunità questa ricorrenza, l’Assunzione della Santa Vergine” ha aggiunto.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci questo spazio, che ci consente di non perdere il contatto con la fede in Cristo, con la nostra comunità religiosa e con i momenti di preghiera che ci devono unire in questo frangente, di sgomento e preoccupazione per quanto successo” ha concluso.

Intanto i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per completare la messa in sicurezza della chiesa, così come sono già in corso i rilievi e gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, in particolare si stanno vagliando le immagini delle telecamere per confermare o meno la presenza di una persona che si sarebbe allontanata dalla sacrestia poco prima del rogo.