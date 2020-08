Cairo Montenotte. Continua a bruciare, ormai dalle 15 di questo pomeriggio (leggi qui), il tetto della chiesa di San Lorenzo, a Cairo Montenotte, nonostante il lavoro incessante dei pompieri. Le fiamme sono divampate nella sacrestia, ma ben presto si sono propagate anche al tetto della chiesa.

E proprio il tetto della sacrestia e della chiesa, lato monte, come confermato direttamente dai soccorritori, non hanno retto alla potenza del fuoco e hanno ceduto.

di 8 Galleria fotografica Incendio a San Lorenzo di Cairo, danni ingenti









In questo momento, continuano le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza ad opera dei vigili del fuoco, che stanno cercando di salvare la restante porzione di tetto della chiesa, sotto le cui tegole, però, il legno continua a bruciare.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato da una donna (la sua testimonianza, leggi qui), si sono recate in prima battuta una squadra dei vvf di Cairo e due di Savona, ma non è stato sufficiente. In supporto, sono arrivate anche due squadre dal Piemonte, rispettivamente da Cuneo e Ceva.

Al momento, alcune delle squadre stanno rientrando, a testimonianza del fatto che la fase critica dell’emergenza sembrerebbe essere stata superata ma, come detto in precedenza, le operazioni sono ancora in corso.

La notizia più confortante e importante è che sia all’interno della sacrestia, dove si sono originate le fiamme, sia dentro la chiesa, non era presente nessuno al momento dell’accaduto e nessuno è rimasto ferito o intossicato in seguito all’accaduto.

Non sono ancora noti, invece, gli eventuali danni verificatisi anche all’interno della chiesa, mentre ingenti sono quelli alla sacrestia, che ospita i locali della Caritas ed è stata rinnovata solo lo scorso anno.

Sconosciute, almeno per il momento, le cause che hanno dato origine alle fiamme, anche se una testimone, ai microfoni di IVG.it, ha raccontato di “aver visto un giovane sconosciuto allontanarsi dalla sacrestia poco prima che divampassero le fiamme” (leggi qui).

Solo al termine delle operazioni di spegnimento, che forse si protrarranno anche in serata, scatteranno le indagini, per far luce sulla cause, e la conta dei danni.