Albenga. Stanotte i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di ingauna sono intervenuti in via Michelangelo, in prossimità della zona delle discoteche, dove era stata segnalata al numero d’emergenza “112” una persona in escandescenza intenta a spaccare gli specchietti e tirare calci alle portiere delle vetture in sosta lungo la strada.

I carabinieri sono subito intervenuti e hanno bloccato un 30enne di Torino, il quale in preda ad una collera originata con tutta probabilità da un litigio avuto con la compagna, aveva poco prima danneggiato quattro autovetture. L’uomo, titolare di una catena di negozi di abbigliamento nel centro di Torino, era stato per sua sfortuna notato da alcuni villeggianti che hanno chiamato i militari.

Il furioso imprenditore non ha voluto fornire spiegazioni del suo esecrabile gesto.

I carabinieri della Sezione Radiomobile erano intervenuti neanche due giorni fa, ad Albenga, per un episodio analogo, in cui uno straniero ubriaco, pregiudicato, era stato sorpreso a danneggiare veicoli ed arredi urbani, scagliandosi contro i militari che procedevano ad arrestarlo in flagranza di reato.

Da giovedì notte fino a domenica sono state 18 le pattuglie che si sono alternate nello specifico controllo della movida sul tratto di costa tra Albenga e Finale Ligure. Sono stati 37 i posti di controllo sui litorali e le vie di collegamento delle cittadine rivierasche. In tutto 12 perquisizioni veicolari e personali che hanno portato all’arresto di un pregiudicato 29enne di Borghetto S. Spirito, al sequestro di diverse dosi di cocaina ed un coltello a serramanico. Per il possesso di parte della sostanza stupefacente è stato segnalato alla Prefettura un 29enne di Milano che ad Albenga è stato sorpreso con cocaina addosso durante un normale controllo dei carabinieri con le unità cinofile antidroga.

Altri sequestri di droga sono stati effettuati in tutta la riviera nei confronti di giovani vacanzieri. Decine le sanzioni amministrative comminate per ubriachezza nei confronti di cittadini colti in alterazione psicofisica da uno smodato uso di sostanze alcoliche.

Un coltello a serramanico è stato sequestrato ad una pregiudicata 55enne di Milano, mentre si trovava sul lungomare di Loano. I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione per “lite in atto” prevenuta al numero d’emergenza 112. Un gruppo di persone è stato identificato e controllato dai militari. Tra questi si trovava la cittadina lombarda che, perquisita sul posto, è stata trovata in possesso ingiustificato del coltello ed è stata pertanto denunciata all’Autorità Giudiziaria.

L’arresto, invece, è maturato a seguito di una intensificazione di tutti i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Nel corso del weekend sono stati ripetutamente controllati 68 persone tra arrestati domiciliari, in detenzione domiciliare, in sorveglianza speciale e in affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanere in casa nelle ore notturne.

Il pregiudicato di Borghetto Santo Spirito è stato tratto in arresto dalla locale Stazione in quanto colto in violazione degli obblighi cui era sottoposto. A termine degli accertamenti è stato condotto nel carcere di Sanremo dove continuerà ad espiare la propria pena, a seguito di una condanna inflittagli dal Tribunale di Savona per reati contro il patrimonio.