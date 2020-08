Regione. Questa mattina la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha incontrato il governatore Giovanni Toti nella sede della Regione.

La visita si è svolta in occasione dell’inaugurazione del Ponte Genova San Giorgio.

“Una giornata importante non solo per la Liguria ma per tutto il Paese – ha detto Toti – Oggi dimostriamo insieme che quando si vuole le cose si fanno”.

Alberti Casellati ha ricevuto in dono una bandiera ufficiale di Regione Liguria.