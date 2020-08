Il Pd replica a Monica Giuliano: “Sempre sostenuta, i fatti lo dimostrano”

Savona. “Le dichiarazioni rilasciate ieri da Monica Giuliano a IVG ci lasciano ancora una volta sconcertanti”. La segreteria provinciale del Partito Democratico prende nuovamente posizione dopo l’intervista in cui il sindaco di Vado Ligure ha spiegato di essere stata “ferita da chi mi ignorava quando avevo bisogno”.

“Monica è cresciuta politicamente nei DS di Vado Ligure – ricorda il partito – che le hanno dato modo di formarsi come amministratore pubblico in consiglio comunale e in giunta, con i sindaci Peluffo e Giacobbe. Il PD di Vado Ligure ha investito su di lei candidandola a sindaco nel 2009 (quando fummo sconfitti) e ha dimostrato di credere ancora in lei ricandidandola nel 2014 (questa volta con successo) e sostenendola per la riconferma nel 2019. Il PD provinciale ha proposto Monica Giuliano come candidata alla presidenza della provincia di Savona nel 2014 e, dopo la sua elezione, i nostri consiglieri provinciali l’hanno sempre sostenuta compattamente e con convinzione, anche in frangenti nei quali i suoi attuali alleati hanno tentato di mettere in discussione il suo ruolo (tentando perfino di offrirlo ad altri nostri esponenti)”.

“Se Monica Giuliano ha scelto di passare al centrodestra è libera di farlo – concludono – ma almeno eviti di dire che lo ha fatto perché il PD non l’ha adeguatamente sostenuta. I fatti dimostrano il contrario”.

L’intervista di ieri di Monica Giuliano a IVG