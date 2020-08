Borgio Verezzi. Ormai al termine della gravidanza una giovane mamma è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dai militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi, che l’hanno soccorsa in strada sul viale della Repubblica: è successo ieri pomeriggio intorno alle 16.00, quando alla pubblica assistenza è arrivata la richiesta di intervento.

La madre, una turista in vacanza, al suo secondo figlio, era in preda a forti doglie: è stata fatta salire a bordo con tutte le cautele del caso, per poi dirigersi a tutta velocità verso il nosocomio pietrese.

Ma la voglia del piccolo di venire al mondo è stata ancora più veloce: il bambino non aveva alcuna intenzione di aspettare l’arrivo dell’automedica né tantomeno l’arrivo in sala parto, così è nato proprio sulla barella dell’ambulanza nel tragitto che portava al reparto di Ostetricia e Ginecologia, con l’assistenza dei volontari. In seguito la neo mamma e il suo bambino sono stati presi in cura dal personale medico dell’ospedale Santa Corona.

Un bel lieto fine: la mamma e il piccolo stanno bene.

Per la Croce Bianca di Borgio Verezzi un Fiocco Azzurro da ricordare: “Soprattutto in questi mesi difficili ci sono interventi che ti danno la forza di andare avanti e ti ricaricano…” è stato il commento della pubblica assistenza, felice per l’intervento e per la nascita del bambino senza alcun problema.