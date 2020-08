Il mercato a Pietra Ligure, il teatro a Verezzi, la musica a Loano: formidabile domenica di eventi in provincia

Il 23 agosto 1990 Germania Ovest e Germania Est annunciavano la loro unificazione, che sarebbe diventata ufficiale il 3 ottobre dello stesso anno. Anche noi appassionati amanti della domenica annunciamo oggi tutti insieme la nostra “unificazione” nel comune interesse verso i formidabili e interessanti eventi che ci dona la nostra “madre patria” savonese.

Voglia d’estate, di svago e normalità? Torna a grandissima richiesta a Pietra Ligure l’eccellenza dell’unico vero e originale mercato di qualità de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Un vero e proprio “spettacolo” con le famosissime “boutique a cielo aperto” con il meglio del Made in Italy artigianale e tanta qualità garantita dal consorzio al prezzo migliore. Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente.

Per la prima volta a Borgio Verezzi, Michele La Ginestra sarà in scena con il suo spettacolo “M’accompagno da me”, un one man show vecchio stile. Non un monologo ma un collage di tanti personaggi, tutti interpretati da La Ginestra, che di questo spettacolo ha scritto il testo. L’attore continua a giocare con il palcoscenico, come nel sogno di “Mi hanno rimasto solo”, ma questa volta il palco si trasforma in una cella del carcere, in cui vedremo passare personaggi improbabili, tutti legati da un unico comune denominatore: i reati previsti dagli articoli del codice penale.

Il fascino della parola scritta e riportata alla vita dall’alta voce, la magia della musica e lo spettacolo dell’alba sul mare sono gli ingredienti delle “Letture all’alba al molo” a Loano. Il molo Kursaal ospita infatti il secondo imperdibile momento dedicato alla letteratura e alla musica: le letture di autori classici e contemporanei degli interpreti di #cosavuoichetilegga saranno accompagnate dalle musiche live del Duo Syrinx.

Albissola Marina si anima con la mostra “Terre rare”: gli artisti Gianluca Cutrupi, Adamo Monteleone, Paolo Pastorino, Oscar Pennacino e Roberto Scarpone mescoleranno le loro opere alle storiche pietre e ai muri di uno degli angoli più caratteristici del paese. La ceramica si fa in cinque per mostrare la sua versatilità: cinque artisti, cinque declinazioni della materia. Si spazia dal design alla ricerca di forme e tecniche ancestrali per esaltare le possibilità d’espressione che solamente l’argilla permette.

Per la prima volta nella storia Albenga accoglierà “Opera Prima”, un evento benefico a sostegno del Centro d’Ascolto San Michele e destinato a rimanere impresso nei ricordi della città. La cena placée prevede il coinvolgimento di tre chef dell’alta cucina italiana: Filippo Chiappini Dattilo, Paolo Lopriore, Agostino Buillas. Ognuno, insieme a Mirella Porro, firmerà quattro portate, ciascuna accompagnata dai migliori sapori del territorio grazie al contributo di Sommariva e Noberasco 1908.