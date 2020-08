“La varietà è l’anima del piacere”. Ne era convinta la commediografa e romanziera britannica Aphra Behn, vissuta nel pieno del ‘600. Oggi, qualche secolo dopo, le cose “assortite” sono sempre ben volute da tutti noi, tanto più se si tratta di gradevoli e irripetibili occasioni di farsi trasportare dallo spirito vacanziero di un Ferragosto che sembra non finire mai.

Dopo il “debutto” di inizio estate e lo strepitoso successo dello stand dedicato alle specialità siciliane torna a Pietra Ligure il Mercato Riviera delle Palme. Saranno tantissimi, come sempre, i banchi schierati: non mancheranno i grandi classici che rappresentano il perfetto mix tra qualità, assortimento e convenienza, come l’abbigliamento donna/uomo, la pelletteria e il tessile. I residenti del comprensorio, affezionati a questo appuntamento itinerante, e i turisti troveranno gentilezza, simpatia e un fantastico assortimento di prodotti.

Il tour de “I Trilli prosegue concentrato nel mese di agosto con numerosi concerti in acustico in giro per la Liguria. Una delle tappe in cui il gruppo torna finalmente a cantare ed esibirsi dal vivo per i suoi fan con i brani della tradizione ligure sarà quella di domenica 16 agosto alle ore 21 nell’affascinante giardino di Villa Groppallo a Vado Ligure, nell’ambito del cartellone di eventi estivi promossi dal Comune.

Il fascino della parola scritta e riportata alla vita dalla lettura ad alta voce, la magia della musica e lo spettacolo dell’alba sul mare sono gli ingredienti delle “Letture all’alba al molo”, il doppio appuntamento promosso dal Comune di Loano. Il molo Kursaal ospiterà due imperdibili momenti dedicati alla letteratura e alla musica: i lettori di #cosavuoichetilegga interpreteranno ad alta voce testi di autori classici e contemporanei con l’accompagnamento di brani musicali suonati dal vivo in acustica. A fare da sfondo lo spettacolo del sorgere del sole in riva al mare.

A Finale Ligure si chiude la mostra personale della fotografa autodidatta Carla Sterla, originaria di Calice Ligure. “Sono scatti di fiori, finestre e qualche interno, le mie sensazioni”, spiega lei stessa. Sterla è specializzata in nature morte e ha fatto la fotografia di copertina per libri noir della Fratelli Frilli Editori di Genova.

Domenica 16 agosto Ceriale festeggia il patrono san Rocco. La tradizionale manifestazione sarà però segnata dall’emergenza Covid-19 e dalla necessità di evitare ogni tipo di assembramento. Quest’anno non ci sarà la consueta processione con le confraternite per le vie del paese, così come gli attesi fuochi d’artificio dal molo. In programma solo la tradizionale fiera con le stesse regole per il mercato civico.