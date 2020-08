Finale Ligure. In vista del prossimo campionato di Eccellenza, la società Asd Fbc Finale comunica con soddisfazione che un altro giovane classe 2003 cresciuto nel settore giovanile si aggregherà alla prima squadra nella stagione sportiva 2020/21.

Si tratta del polivalente esterno Tommaso Fazio che, dopo aver mosso i primi passi nella scuola calcio del Borgio Verezzi, dal 2016 è diventato parte della famiglia finalese, nella quale è cresciuto e si è messo in mostra fino ad attirare da tempo le attenzioni di mister Pietro Buttu.

“A lui va un grande in bocca al lupo per l’inizio della sua carriera tra i ‘grandi’ da parte di tutto il Finale calcio, certi che saprà dimostrare il proprio valore, non solo calcistico, anche in questa nuova avventura” scrive la società giallorossoblù.

Scendendo di tre categorie, in Seconda, il Vadino Football Club ha ufficializzato un altro tesseramento. Giocherà con i colori arancioneri Samuel Ristagno, attaccante, classe 1984, proveniente dal Soccer Borghetto. In passato, tra le altre squadre, ha giocato con Baia Alassio e Borghetto.