Stella. Il Covid fa saltare anche quella che sarebbe dovuta essere la quarta edizione della “Mangialonga tra le Stelle”. A farlo sapere è la confraternita di san Sebastiano che, “con immenso dispiacere”, afferma che “la situazione sanitaria attuale e la costante evoluzione della normativa nazionale e regionale finalizzata al contenimento del contagio da Covid-19 non consentono di poter realizzare in piena sicurezza l’evento”.

Lo staff, fanno sapere dalla confraternita, “ha messo in campo tutte le risorse umane ed economiche disponibili per garantire al suo pubblico una giornata di festa sulle colline stellesi, adoperandosi nella pulizia dei sentieri e nell’istruttoria delle pratiche amministrative necessarie alla realizzazione della manifestazione”. Il lento ma costante aumento dei casi di Covid-19 anche all’interno del territorio savonese ha, però, richiesto allo staff un’ulteriore riflessione e solo nella serata del 12 agosto è stata assunta la decisione più difficile, ovvero rinviare la IV^ edizione a settembre 2021.

“La Mangialonga rappresenta un evento importante per il Comune di Stella – affermano dalla confraternita di san Sebastiano – in quanto alla valorizzazione del territorio si accompagna la beneficenza e il sostegno alle realtà no profit della provincia”.

“La confraternita ritiene tuttavia che la salute pubblica e l’incolumità degli organizzatori, dei volontari e non da ultimo dei partecipanti prevalga su ogni altro interesse – ci tengono a dire – Nonostante l’adozione di tutte le misure di contenimento e di distanziamento interpersonale, il rischio sanitario risulta oggi ancora troppo elevato per permettere la realizzazione della Mangialonga”.

“Con la speranza che tutti voi possiate condividere la scelta effettuata, la confraternita ringrazia tutti coloro che si sono comunque adoperati in questi mesi per organizzare la manifestazione e vi dà appuntamento a domenica 5 settembre 2021 per una fantastica IV edizione della Mangialonga tra le Stelle” concludono.