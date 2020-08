Il colpo last minute lo piazza l’UDC: Giacomo Negro candidato nella circoscrizione di Savona

Savona. L’UDC Ligure mette a segno un grande acquisto negli ultimi istanti dalla chiusura delle liste in vista delle Regionali 2020. Non si tratta di calciomercato, ma certo di “colpo” è lecito parlare.

Si tratta di Giacomo Negro, giovane imprenditore savonese di successo del settore farmaceutico, amministratore nel Comune di Pietra Ligure e ambasciatore della Fondazione De Gasperi. Dopo essere stato a lungo corteggiato da varie formazioni politiche alle europee e alle amministrative, ora ha deciso di scendere in campo con questa candidatura dell’ultimo minuto insieme all’UDC Ligure.

Le prime parole del neo-candidato: “Scelta di cuore fatta con coraggio, oggi come nel secondo dopoguerra viviamo in un particolare momento storico e politico. Ho scelto di portare il mio contributo ad un partito che da sempre antepone gli ideali agli interessi di circostanza. Ci candidiamo forti del nostro simbolo convinti di poter dare di nuovo vita ad una formazione di centro che possa riportare l’Italia ad anni migliori. Un sentito ringraziamento a Lorenzo Cesa, Umberto Calcagno e Roberto Pizzorno per la stima e l’affetto dimostratomi.”

Commenta Roberto Pizzorno, segretario provinciale dell’UDC: “Siamo estremamente soddisfatti di questa candidatura, che è un valore aggiunto non solo per le regionali di settembre, ma anche un asset di cui beneficiare in prospettiva per riorganizzare il partito, confidando nelle sue già dimostrate capacità.”