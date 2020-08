Celle Ligure. Il periodo di difficoltà legato alla pandemia da Covid-19 è evidentemente ancora lontano dall’archiviazione ma il Centro Atletica Celle Ligure prova a ripartire anche con l’organizzazione di eventi, dopo aver ripreso gli allenamenti dei giovani iscritti al Centro Avviamento allo Sport sin dai primi giorni di giugno. Il tutto nel pieno rispetto delle norme preventive previste dal protocollo Covid-19.

Ecco quindi, con il patrocinio del Comune, una versione tutta nuova de “Il più veloce dell’estate”, un evento a carattere promozionale principalmente rivolto a bimbi e neofiti, pur confidando nella presenza di qualche specialista che ricopra il ruolo di guest star, che verrà realizzato per la prima volta in modalità a cronometro individuale.

Rilevazione dei tempi per ogni singolo concorrente, tutti impegnati sulla distanza dei 50 metri, classifiche differenziate per età a partire dai 2 anni, premi per tutti e soprattutto l’occasione per ritrovarsi e ripartire insieme. Il ritrovo è fissato alle ore 17 in prossimità del Pennello (il molo) e dalle 17:45 pronti via! Si può correre anche più volte, cercando di migliorarsi. Per ogni tentativo una piccola quota di partecipazione quantificata in 1 €.

Il Centro Atletica Celle Ligure ringrazia il Comune per il patrocinio e la disponibilità degli spazi. Ringrazia altresì la Croce Rosa PA Cellese, presente all’evento, e gli esercizi locali MODASPORT, GIOIELLERIA IL CORALLO, GELATERIA IL GELSO NERO e SUPERMERCATI CARREFOUR per aver contribuito al monte premi.