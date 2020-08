Il campione di motociclismo Marco Melandri a Pietra Ligure: test con l’e-bike sui nuovi sentieri della Val Maremola

Pietra Ligure. “Martedì pomeriggio, abbiamo avuto un ospite speciale a Pietra Ligure! In giro per i caruggi, abbiamo incontrato l’ex campione di MotoGP Marco Melandri. Una bella e gradita sorpresa!”.

Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi sulla visita del noto campione mondiale, primatista di vittorie nella Superbike, in vista del doppio appuntamento di settembre, che vede Pietra Ligure ospitare due tappe della Enduro World Series.

Marco Melandri, infatti, si è allenato sui nuovi sentieri della Val Maremola, nell’ambito della nuova vocazione outdoor del territorio pietrese e del suo entroterra.

La rete sentieristica della Val Maremola si estende per oltre 25 km in salita e circa 50 km in discesa. In sella alla sua e-bike si è divertito sia sui percorsi in salita, specifiche per l’e-bike, che sui sentieri in discesa che hanno messo Pietra Ligure sulla mappa delle destinazioni più “hot” del momento.

“Issallo”, “Sentiero del fieno” e “Isallo Extasy”, “Rock n rolla”, “Dog Eat Dog” e “Oltre Finale” sono i nomi dei sentieri che stanno entrando nel cuore dei rider, in un comprensorio pronto con la sua rete di accoglienza e servizi per il turismo outdoor: “Siamo molto contenti che Marco abbia scoperto i nuovi trails, immersi nella natura selvaggia del nostro entroterra, adrenalinici e capaci di regalare stimolanti difficoltà tecniche, ma anche massimo godimento e scorci paesaggistici mozzafiato” conclude il sindaco De Vincenzi.