Il calendario della Serie A1: la Rari Nantes Savona inizia con un doppio turno casalingo

Savona. La Federnuoto ha reso noto il calendario del campionato di Serie A1 maschile edizione 2020/2021. Le uniche modifiche apportate sono relative alla finale scudetto che si giocherà al meglio delle tre vittorie su cinque.

Una società si è ritirata: la Sport Management. Di conseguenza il torneo maschile sarà a tredici squadre e prevede una sola retrocessione che sarà determinata dallo spareggio a cui parteciperanno le società classificate al 12° e 13° posto al termine della stagione regolare, se il loro punteggio è compreso in un intervallo di 9 punti o meno.

I calendari possono essere soggetti a modifiche in caso di necessità legate alla programmazione delle attività internazionali, eventualmente disposte dalla Len e/o dalla Fina in conseguenza di necessità, e problematiche sempre legate alla crisi epidemiologica in corso. Sicuramente alcuni incontri saranno anticipati o posticipati a seguito delle coppe europee.

Clicca qui per consultare il calendario completo.

La Carige Rari Nantes Savona effettuerà subito il turno di riposo. Debutterà sabato 10 ottobre ospitando la neopromossa San Donato Metanopoli Sport; poi ancora un turno casalingo con il Telimar Palermo. Prima trasferta sabato 24 ottobre, contro la Pro Recco.

Clicca qui per consultare il calendario dei biancorossi.