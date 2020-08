Bentrovati cari lettori di IVG al nostro consueto appuntamento con le guide d’acquisto, e dopo avervi accompagnato nella guida delle batterie esterne migliori, adesso è arrivato il momento di consigliarvi i migliori smartphone presenti sul mercato.

Ormai questi dispositivi ci accompagnano nella vita di tutti i giorni, e per merito ( o colpa) delle loro molteplici funzionalità, a volte scegliere quale potrebbe essere il prossimo smartphone da acquistare può diventare una scelta molto complicata. Ed è qui che arriviamo noi! Impermeabilità, memoria, autonomia, numero di fotocamere e numeri di pixel sono solo alcune delle feature che abbiamo preso in esame per sottoporvi una lista che coinvolga i migliori prodotti usciti entro fine luglio 2020. Abbiamo poi pensato di includere in questa guida d’acquisto tutti i prodotti migliori, che appartengono ai prodotti di fascia media e sia quelli di fascia alta, coinvolgendo i maggiori brand presenti sul mercato come Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei.

Basta chiacchiere insomma, siete pronti a farvi consigliare nella scelta del vostro prossimo compagno di avventure? Bene, preparatevi alla nostra guida di acquisto sui migliori smartphone!

I migliori smartphone da acquistare

Huawei P 40 Lite E

Cominciamo la nostra selezione dei migliori smartphone con un telefono dal costo ridotto, ma dalle performance incredibilmente elevate, stiamo parlando del Huawei P40 Lite E. Con il suo display FullView questo smartphone è in grado di garantire un’ampia visuale creando un’esperienza incredibilmente coinvolgente, grazie anche alla fotocamera interna posizionata sotto lo schermo di lato che non influisce sull’utilizzo della parte alta dello schermo. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo smartphone con le sue 3 fotocamere intelligenti è in grado di realizzare incredibili scatti. La camera principale da 48 MP, una grandangolare da 8 MP ed una macro da 2 MP adatte a tutte le situazioni, mentre la fotocamera frontale assicura ottimi autoscatti anche al buio. La potente batteria da 4.000mAh è in grado di arrivare fino a 20 ore di riproduzione video o di navigazione internet, assicurando un’intera giornata di utilizzo senza ulteriori ricariche aggiuntive. La memoria di questo Smartphone è di 64GB con la possibilità di espandersi fino a 512 GB, e grazie alla ram da 4GB è possibile utilizzare numerose funzioni contemporaneamente. Per lo sblocco è previsto un sensore di impronte digitali sul retro.

Clicca qui per acquistare il Huawei P40 Lite E

Apple iPhone 11 Pro Max

Se siete degli affezionati Apple e volete sempre il meglio, l’iPhone 11 Pro Max è quello che stavate cercando. Questa ultima versione è in grado di stupire con le sue molteplici funzioni. Per migliorare le già incredibili prestazioni dell’iPhone 11, nella versione Pro Max è presente il chip A13, con lo scopo di migliorare l’apprendimento automatico e portare al massimo le potenzialità di questo smartphone. Partiamo con la sua fotocamera, che grazie ai tre sensori che lavorano all’unisono è in grado di restituire immagini con una resa dei colori omogenea e viva. Oltre alle foto notevole anche il comparto video con registrazioni in 4K anche in situazioni notturne o con poca luce. Dotato di un display Super Retina XDR, questo l’iPhone 11 Pro Max è anche il più resistente mai creato, infatti è in grado di essere immerso in acqua fino a 4 metri di profondità per 30 minuti, mentre la parte posteriore è in un resistente vetro scolpito. E sempre riguardo le sue innovazioni, con iOS13, il Face ID è presente nella sua forma più avanzata.

Clicca qui per comprare iPhone 11 Pro Max

Google Pixel 4

Se siete alla ricerca di prestazioni incredibili in uno smartphone compatto e dal costo non troppo eccessivo, l’ultima versione del Pixel realizzato da Google è quello che fa al caso vostro. Con il suo schermo OLED da 5,7” ed una risoluzione di 1080 x 2280 questo leggero smartphone ( appena 162 gr) fa delle prestazioni un suo grande punto di forza, infatti con 6 GB di RAM ed un processore Qualcomm Snapdragon, sono garantite ottime prestazioni. Lo schermo multi touch è protetto con una copertura in Gorilla Glass 5. Non bisogna poi farsi ingannare dalla fotocamera posteriore, che in appena 16 MP è in grado di realizzare ottime fotografie, in qualsiasi circostanza. La batteria inoltre, con i suoi 2.800 mAh è stata ottimizzata ed assicura al Pixel 4 una lunga autonomia, adattandosi perfettamente alla fascia media di prodotti sul mercato.

Clicca qui per acquistare il Google pixel 4

Xiaomi Remi note 8

Lo Xiaomi Redmi Note 8 è un perfetto smartphone di fascia bassa che nasconde dietro le sue linee eleganti un processore che lo porta ai massimi vertici in quanto a connettività. Lo Snapdragon 665 è un processore affidabile, famoso per la sua efficienza e le ottime prestazioni. La quadrupla fotocamera è composta da un sensore principale da 48 MP, ed una serie di obiettivi ultra grandangolari e macro, ottimizzate anche per i video per mantenere il fuoco automatico in qualsiasi momento. La batteria da 4.000 mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Lo schermo Dot Drop da 6,3, è protetto con un vetro Corning Gorilla 5 ed è in grado di fornire un’esperienza visiva Full HD molto coinvolgente, anche grazie al filtro per la luce blu che garantisce un’esperienza visiva rilassante.

Clicca qui per acquistare lo Xiaomi Redmi note 8

Samsung galaxy S10 Lite

Il samsung Galaxy s10 Lite è un ottimo smartphone per tutti coloro che cercano un telefono dalle ottime prestazioni. L’HDR 10+ del display da 6,7” garantisce un’esperienza visiva il più vicina possibile alla realtò, mentre il processore Snapdragon e la ram da 8GB contribuiscono al raggiungimento di prestazioni fluide ed efficienti. Per quanto riguarda il comparto fotografico, con i vari sensori del Galaxy s10 chiunque potrà trasformarsi in un professionista, infatti con i 48 MP della fotocamera principale e con i 12MP dell’ultra grandangolare, sarete in grado di fare fotografie nitide e video stabili e luminosi anche di notte. La fotocamera frontale con i suoi 32 MP è in grado di scattare selfie chiari e luminosi anche nelle situazioni più difficili. Completano le caratteristiche di questo incredibile smartphone la batteria da 4.500 mAh con la modalità ultra rapida ed un audio surround dolby atmos in grado di riprodurre video e musica in maniera chiara ed avvolgente.

Clicca qui per acquistare il Samsung S10 lite

Xiaomi Redmi Note 9S

Lo Xiaomi Redmi Note 9s è il perfetto compromesso tra alte prestazioni e costi di fascia media, infatti se non fosse per l’assenza dell’impermeabilità e della ricarica wireless potrebbe essere un top di gamma a soli 200€. Ma andiamo con ordine, il suo design è stato rivisto ed ottimizzato posizionando il comodo lettore di impronte digitali lateralmente, in modo da risultare veloce e pratico. Nonostante le dimensioni, questo elegante smartphone si tiene in mano con il massimo del comfort, e grazie al vetro curvo posteriore 3D è possibile mantenere una presa sicura. Il comparto fotografico del Redmi Note 9S è composto da una quad-camera AI con sensore principale da 48 MP, una grandangolare da 8, una macro da 5 ed una fotocamera da 2 per gli effetti di profondità. Per quanto riguarda la fotocamera frontale invece, con i suo 16 MP, è in grado di realizzare ottimi autoritratti, anche di notte grazie al flash frontale e l’aiuto dell’intelligenza artificiale. La potente batteria da 5.020 mAh in polimeri di litio, con USB-C garantisce un’autonomia di una giornata intera di utilizzo, e grazie alla ricarica rapida di 18 W, è possibile caricare il cellulare al 100% in meno di un’ora.

Clicca qui per acquistare lo Xiaomi Redmi note 9S

Oppo Reno 2

Oppo Reno 2 è il perfetto connubio tra qualità e prezzo, infatti con appena 300€ di spesa vi sarà possibile ottenere uno smartphone dalle alte prestazioni, ottimo anche per i videogiochi. Infatti il suo processore snapdragon 730G, espressamente studiato per il gaming, assieme agli 8GB di RAM garantisce ottime prestazioni con qualsiasi gioco. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione sono disponibili 256GB di memoria. Il display è un modello AMOLED da 6,5” Full HD+, e tutto il telefono è protetto da un corning Gorilla Glass 6 per una maggiore resistenza. Disponibile in particolari colorazioni, ispirate dalla natura, ogni telefono è caratterizzato da sfumature uniche e riflessi particolari che cambiano in funzione della luce. Per quanto riguarda la fotocamera, l’Oppo Reno 2 è fornito di una quadrupla fotocamera da 48 MP, per gli scatti da vicino e da lontano, una da 13MP con teleobiettivo ed una grandangolare da 8 MP. Le maggiori migliorie sono state fatte poi sui video, infatti per renderli ancora più stabili e fluidi anche durante le riprese in movimento, è stata ottimizzata la tecnologia Ultra Steady Video, che migliora sensibilmente tutto l’apparato, mentre lo zoom digitale in grado di arrivare fino al 20x, permette di realizzare ottimi video nitidi anche da lontano.

Clicca qui per acquistare Oppo Reno 2