Rieccoci ad il nostro consueto appuntamento con le nostre guide di acquisto! Dopo avervi parlato dei condizionatori portatili e degli aspirapolvere senza filo, questa volta vogliamo aiutarvi nella scelta di un prodotto che cambierà la qualità dell’aria delle vostre abitazioni, stiamo parlando dei purificatori d’aria.

Questi particolari dispositivi, qualsiasi sia la loro dimensione ed il loro modello, hanno il principale scopo di catturare, imprigionare ed in alcuni casi eliminare tutti le sostanze presenti nell’aria come batteri, allergeni, fumi o cattivi odori. Soprattutto in questo periodo, dove molte persone stanno soffrendo i malanni delle allergie stagionali, i purificatori sono un valido aiuto per tornare a respirare aria pulita, senza stare male.

Nella nostra selezione di prodotti vi abbiamo riportato quelle che reputiamo essere i migliori purificatori d’aria presenti sul mercato al momento, offrendovi una scelta di articoli quanto più variegata possibile. Sono presenti purificatori così piccoli da poter essere utilizzati alla propria postazione di lavoro, e soluzioni così grandi e potenti da spostare migliaia di litri d’aria in appena un’ora, e di fronte ad una scelta del genere troverete sicuramente quello più adatto alle vostre esigenze.

Poiché ci troviamo di fronte ad una scelta che cambierà la qualità dei vostri ambienti, non ci vogliamo dilungare oltre, preparatevi quindi a farvi consigliare con la nostra guida d’acquisto sui migliori purificatori d’aria! Siete pronti a farvi consigliare? Si comincia!

I migliori purificatori d’aria

Rowenta Intese Pure Air Connect

Cominciamo la nostra selezione sui purificatori d’aria con un prodotto che, grazie ai suoi potenti sistemi di filtraggio, cambierà drasticamente l’aria della vostra abitazione: il Rowenta Intese Pure Air Connect. Dotato di 4 livelli di filtraggio, questo purificatore cattura fino al 100% di allergeni e particelle presenti nell’aria, eliminando completamente la formaldeide nociva. Il suo sistema intelligente rileva automaticamente la qualità dell’aria, e si adatta in maniera automatica e veloce. Tramite l’app connessa è possibile controllare le funzioni dell’Intense Pure Air come velocità, accensione e la modalità timer anche quando si è lontani da casa. Questo purificatore emette appena 17,5 dB di rumore grazie alla modalità silenziosa, e si rivela il dispositivo perfetto da utilizzare la notte, quando si dorme.

Clicca qui per acquistare Rowenta Intense Pure Air Connect

Philips AC2887/10

Questo purificatore Philips AC2887/10 è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate per stanze molto grandi, infatti è in grado di rilevare le particelle di allergeni, virus e batteri, assicurando erogazione di aria pulita anche in grossi ambienti. Grazie al suo design aerodinamico viene migliorato in maniera significativa il flusso d’aria che entra nel dispositivo. Il punto di forza di questo purificatore d’aria è l’utilizzo della tecnologia Aera Sense, un sensore che identifica in modo accurato anche le più piccole particelle, comprese la maggior parte degli allergeni più comuni, ed elabora queste informazioni per garantire che le impostazioni del dispositivo siano corrette. Una volta che il filtro avrà raggiunto il livello minimo di protezione, partirà un avviso che comunica il fatto che è ora di sostituirlo.

Clicca qui per acquistare il Philips AC2887/10

Purificatore d’aria Intey

Cercate un prodotto silenzioso in grado di assorbire fino al 99,97% di particelle e che occupi poco spazio? Allora il purificatore d’aria Intey è la soluzione che state cercando. Con il suo filtro Hepa assorbe le particelle di polvere, polline e batteri del diametro di o,3 micron e con la sua funzione di ionizzatore è in grado di rilasciare ioni e purificare l’aria di qualsiasi ambiente. La potente luce UV presente all’interno del dispositivo uccide i batteri e mantiene l’aria circostante sempre pulita, anche attraverso la funzione di timer che permette di pre impostare lo spegnimento fino ad 8h. È possibile poi scegliere tra cinque velocità, in base alle diverse condizioni dell’aria e dei requisiti ambientali. Oltretutto questo dispositivo anche al massimo della potenza non supera i 56 dB di rumore, arrivando ad una media di circa 30 dB che permettono un sonno ottimale.

Clicca qui per acquistare il purificatore d’aria Intey

Laluztop Sy-701

Per controllare le varie impostazioni di questo Laluztop dovrete semplicemente interagire con l’interruttore one-touch presente sulla parte superiore e lui vi aiuterà a respirare aria pulita anche la notte, grazie al filtro HEPA, al pre-filtro e alla protezione a carboni attivi che combinati assieme assicurano una efficace maglia di protezione da allergeni, muffe e spore. Il fondo è progettato con una tazza per aromaterapia, con tanto di 4 erbe di cotone che permettono l’aggiunta di oli essenziali in modo da combinare la purificazione dell’aria all’aromaterapia. Con i suoi appena 900gr di peso e 15cm x15cm x15cm di dimensioni, questo purificatore riesce a stare sopra un tavolo senza problemi, e con la sua potenza di purificazione pari a 10 metri quadrati, grazie all’alimentazione via cavo micro USB, è la soluzione perfetta per chi cerca una soluzione per l’ufficio, la cucina o piccoli ambienti.

Clicca qui per acquistare il Laluztop SY-701

Xiaomi mi Air Purifier

Questo purificatore e depuratore d’aria Xiaomi è un dispositivo utile per mantenere l’aria della casa o dell’ufficio più pulita e respirabile. Grazie al suo potente motore è in grado di depurare fino a 380 metri cubi d’aria all’ora ed è in grado di operare in una stanza grande 50 metri quadri producendo circa 10.000 litri d’aria pulita al minuto. Il suo design minimale ed elegante, rende questo purificatore piacevole da vedere e diventa un oggetto utile e piacevole nell’ambiente di una stanza. Le dimensioni ridotte, con appena 50cm di altezza e 30cm di larghezza, associate alla silenziosità, permettono di utilizzare questo dispositivo ovunque, anche in camera da letto durante la notte. Attraverso l’app Mi Home, una volta connesso il dispositivo alla rete WiFi sarà possibile monitorare la qualità dell’aria e delle polveri sottili, lasciando il dispositivo in modalità automatica.

Clicca qui per acquistare lo Xiaomi MI Ai Purifier

Levoit purificatore a Torre

Se cercate una soluzione pensata per coprire ampi spazi, il purificatore a torre Levoit è quello che stavate cercando. Grazie alla sua copertura di 95 metri quadri è la soluzione ideale per ambienti grandi ed uffici. Il suo particolare design a torre è frutto di una tecnologia che vede la sua origine dal motore degli aerei. Grazie alla sua incredibile potenza questo purificatore è in grado di rimuovere completamente polveri, odori indesiderati, fonti allergiche e batteri mantenendo l’aria pulita. Con i suoi tre livelli di filtro, composti dal pre-filtro, un eccellente filtro HEPA ed un’ulteriore filtro a carboni attivi è in grado di filtrare anche l’inquinamento atmosferico PM 2,5 e migliorare la salute generale. Dotato di molteplici funzioni tra cui una sleep, che porta il rumore emesso da questo dispositivo ad appena 25 dB per garantire un sonno sereno.

Clicca qui per acquistare il purificatore a torre Levoit

Purificatore d’aria Philips AC1215/10

Questo particolare purificatore d’aria Philips è stato realizzato per combattere l’inquinamento soprattutto negli ambienti in cui sono presenti bambini. Con l’uso delle speciali tecnologie di purificazione d’aria Philips, non vengono emesse sostanze contaminanti lasciando l’aria sempre sana e pulita. Con la particolare Night Sensing Mode è poi possibile controllare costantemente la qualità dell’aria ed il rilascio di quella depurata durante la notte in modo da poter vedere e regolare le impostazioni in base alle nostre necessità. Attraverso il sensore AeraSense avviene un continuo e costante monitoraggio dell’ambiente domestico, dove un LED luminoso fornirà un feedback della scansione, oppure sarà possibile leggerla attraverso il display digitale. Sono poi presenti quattro modalità di potenza variabile come per la purificazione di batteri e allergeni.

Clicca qui per acquistare il purificatore d’aria Philips AC1215/10

Purificatore Partu

Il potente e compatto purificatore d’aria Partu, unisce i vantaggi della nuova tecnologia di un potente motore a tre velocità ai vantaggi di una rilassante luce notturna a scelta configurabile fra 7 colori disponibili. Grazie alle sue dimensioni non eccessive, 43 x 25 x 24,8 cm, questo purificatore è perfetto per esser posizionato in qualsiasi luogo della casa, anche in cucina per rimuovere i cattivi odori dopo aver cucinato. Con i suoi appena 25dB di rumorosità alla potenza minima, il purificatore Partu è il perfetto compagno per la notte, depurando aria dai fumi dei fumatori, polveri ed allergeni. Il suo sistema di filtraggio è composto da 4 livelli dove il pre-filtro si occupa di peli e pellicce degli animali, il filtro HEPA si occupa del polline e della muffa, i carboni attivi filtrano i fumi mentre l’anione neutralizza tutte le sostanze nocive presenti nell’aria.

Clicca qui per acquistare il purificatore d’aria Partu